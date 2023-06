Zlot kabrioletów we Włocławku - inauguracja imprez motoryzacyjnych [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

Piątek i sobota we Włocławku i regionie to uczta dla fanów motoryzacji. W piątek na przystani OSiR przy ulicy Piwnej we Włocławku rozpoczęto akcję "Zadbanym po mieście". Kabriolety przejechały przez Włocławek zatrzymując się w wielu punktach, gdzie przygotowano zadania dla kierowców. Zobaczcie zdjęcia.