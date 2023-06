Borys Piotrowski z kolejnymi zwycięstwami. Dziesięciolatek z Włocławka nie zwalnia tempa [zdjęcia]

- Borys już od ośmiu lat jest obecny w kartingu, ale jeszcze nigdy nie przyszło mu toczyć aż tak zaciętej walki przez całe zawody – podkreśla Ariel Piotrowski - Nie było miejsca na błędy. Koncentrację trzeba było zachować od startu do mety, bo ta kartingowa bitwa toczyła się we wszystkich wyścigach na praktycznie każdym metrze toru. Tym bardziej nas cieszy, że Borys wytrzymał te ogromne emocje, pokazał bardzo dobrą jazdę i z tej batalii to jednak my wyszliśmy ostatecznie zwycięsko.