Żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożą przysięgę we Włocławku. Będą utrudnienia w ruchu. Zdjęcia, wideo

- Zamknięcie parkingu przy Zielonym Rynku (placu przy SDH Hala) nastąpi w czwartek 19 października 2023 r. od godz. 17 i potrwa do soboty 21 października 2023 r. do godz. 17. W tym samym czasie zamknięta będzie ul. Szczęśliwa na odcinku od ul. Miedzianej do ul. Bojańczyka – poinformował włocławski ratusz.