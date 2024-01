Dzień Babci i Dziadka 2024 w SP Galileo w Nakonowie. Zdjęcia

Przedszkolaki swoimi piosenkami i indywidualnymi pokazami kunsztu tańca współczesnego, w którym prym wiodła Rozalka i Lusia rozgrzały najtwardsze serca swoich babć i dziadków. Za swoje występy zebrały największe brawa. Każde dziecko wie, że Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto w kalendarzu, z pewnością jedno z najsympatyczniejszych i najmilszych dla dziadków i wnuków. Sala sportowa w Galileo pękała w przysłowiowych szwach. Swoją obecnością babcie i dziadkowie nadali odpowiedniej rangi temu wydarzeniu. Nie jedną łezkę uronili dziadkowie ze wzruszenia, a nagrodą za wspaniałe występy były gromkie brawa i radość na twarzy.

Dzień Babci i Dziadka 2024 w SP w Nakonowie to była piękna wzruszająca uroczystość, gdzie uczniowie i przedszkolaki wcielili się w artystyczny świat estrady. Humorystyczne scenki i inscenizacje oraz mnóstwo piosenek i solowych występów przygotowanych pod okiem wychowawców, wprawiły babcie i dziadków w dobry humor, czego efektem były gromkie i gorące brawa, będące dozgonną wdzięcznością za wspaniałe występy. Akademię rozpoczęły dzieci z klas 3-5 , potem była kolei na młodsze i najstarsze klasy oraz indywidualne występy. W odróżnieniu od poprzednich lat, jako ostatni wystąpili najmłodsi, przedszkolacy.

Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć życzeń od dyrektora szkoły Joanny Malinowskiej , która nie szczędząc ciepłych słów, życzyła seniorom wielu szczęśliwych lat w zdrowiu, radości i pogodzie ducha, aby zawsze byli dumni ze swoich wnuków. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do degustacji słodkich wypieków, które przygotowali rodzice oraz członkowie Rady Rodziców.

Jak co roku, Dzień Babci i Dziadka 2024 w SP w Nakonowie był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, radości, uśmiechu oraz serdecznych rozmów przy stole babć i dziadków, którzy dawno temu pobierali naukę w tej szkole, które na długo zapadną wszystkim w pamięci. Również ja nie ukrywałem wzruszeń, bo i moje wnuki występowały na scenie, Rozalka, Karolek i Wiktor. Nie ukrywam, że pamięć ludzka jest ulotna, więc dopełnieniem tych chwil było utrwalenie uroczystości na wspólnych zdjęciach. Do miłego spotkania za rok.