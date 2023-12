Bożonarodzeniowe Jasełka 2023 w Szkole Niepublicznej Galileo w Nakonowie. Zdjęcia

Święta Bożego Narodzenia wiążą się piękną tradycją. Jasełka w wykonaniu dzieci z Galileo przypomniały o wydarzeniach sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, trzech króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. W świąteczną atmosferę licznie zebranych wprowadzili uczniowie klasy IV – VI, którzy wraz z zespołem muzycznym i chórem uczniów starszych klas przygotowali piękne przedstawienie jasełkowe oraz koncert kolęd. Inscenizację wraz z dekoracją przygotowały dzieci pod okiem nauczycieli, a chórem kierowała Pani Katarzyna Jackowska.

Zaproszenie do uczestniczenia w tak miłym spotkaniu przyjęli rodzice, dziadkowie, uczniowie ze swoimi wychowawcami, pracownicy obsługi oświaty oraz zaproszeni goście. Czas świąt Bożego Narodzenia, to szczególny czas spotkań i refleksji, podziękowań, dzielenie się opłatkiem, składania życzeń i kolędowania, który w naszej chrześcijańskiej i narodowej tradycji jest mocno zakorzeniony. To czas, w którym odczuwamy najsilniejszy związek z naszymi tradycjami. W klimacie świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec, dzieci życzyły wszystkim głębokich duchowych przeżyć. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że zaproszeni goście poczuli magię zbliżających się świąt.