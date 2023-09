Miasteczko Zdrowia 2023 w Hali Mistrzów we Włocławku. Włocławianie skorzystali z bezpłatnych porad lekarskich. Zdjęcia

- Miasteczko Zdrowia to jedno z naszych kluczowych działań, które realizujemy na rzecz lokalnej społeczności - mówi Bożena Cichocka prezes Fundacji Anwil. - W ten sposób realizujemy cel statutowy - ochrona i promocja zdrowia. Badania, które mamy do zaoferowania gościom Miasteczka mają służyć temu, by zwrócić uwagę na istotę tego, jaką niosą ze sobą badania profilaktyczne.