Prasówka 17.03.2024 z całego tygodnia we Włocławku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na marzec. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w marcu 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

W pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ 2024, 30 wyjątkowych kobiet, Z ogromnej liczby ponad 900 zgłoszeń z całej Polsk, przeszło do finału. Inspirujące finalistki udowadniają, że życie po trzydziestce może być pełne nowych możliwości i sukcesów. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie nazwiska kandydatek do tytułu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę, 16 marca 2024 roku w klubie "Zazamcze" przy ulicy Toruńskiej we Włocławku odbyła się impreza taneczna "zOrientuj się na Zazamcze". Wystąpiły grupy taneczne na co dzień trenujące w tej filii Centrum Kultury "Browar B.". Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

W marcu 2024 roku nastąpiły zmiany w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Na stanowisko rektora powołano dr Katarzynę Wieniecką, która będzie pełniła tę funkcję do 31 sierpnia, czyli do końca obecnej kadencji władz uczelni. To pierwsza w historii uczelni kobieta na tym stanowisku.

Po ośmiu latach walki prawnej, rodzina skrzywdzonej podczas porodu dziewczynki w końcu doczekała się sprawiedliwości. Szpital w Lipnie, prowadzony przez starostwo, wraz z ubezpieczycielem PZU, zostali zobowiązani do wypłaty ponad miliona złotych odszkodowania. Ta decyzja kończy długotrwały proces, który rozpoczął się w 2015 roku.