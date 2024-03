Sensacja - Anwil Włocławek przegrał w Hali Mistrzów. Różnicą aż 18 punktów. Zdjęcia

Anwil Włocławek - Zastal Zielona Góra 75:93

Druga kwarta przyniosła zmianę strategii w obronie ze strony Anwilu Włocławek. Zespół z Włocławka zaczął grać zdecydowanie bardziej zorganizowanie, co pozwoliło na stopniowe zmniejszanie przewagi Zastalu. Mimo to, równowaga na boisku była trudna do osiągnięcia. Dopiero faul na Sandersie i jego skuteczne rzuty wolne pozwoliły Anwilowi na chwilowe wyjście na prowadzenie 32:30. Niestety, brak efektownych akcji i wysoka liczba fauli oraz rzutów wolnych z obu stron utrudniały budowanie przewagi.