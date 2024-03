Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Katedralnej we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Diecezji Włocławskiej

Wieczorem w piątek (15 marca 2024 roku) obraz Matki Bożej Częstochowskiej dotarł do parafii Katedralnej we Włocławku. Został przywieziony z parafia pw. Chrystusa Króla we Włocławku.