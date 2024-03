Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku ma nowego rektora. Uczelnią pierwszy raz kieruje kobieta! Joanna Maciejewska

W marcu 2024 roku nastąpiły zmiany w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Na stanowisko rektora powołano dr Katarzynę Wieniecką, która będzie pełniła tę funkcję do 31 sierpnia, czyli do końca obecnej kadencji władz uczelni. To pierwsza w historii uczelni kobieta na tym stanowisku.