Tak było na inauguracji roku akademickiego 2023/2024 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Zdjęcia

- Jest to już 28. rok akademicki, jeśli liczyć pierwszy rok jako zerowy. To ogromna radość dla naszego środowiska i choć inauguracja jest stałym elementem roku akademickiego, za każdym razem budzi te same wzruszenia, daje te same nadzieje, indukuje te same obawy. Później rok akademicki toczy się swoim tempem. - mówił Jerzy Garbacz, rektor KSW we Włocławku.