Piknik Wojskowy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Chyba wiemy o tym wszyscy, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat zmieniły się priorytety - mówi dr Robert Musiałkiewicz, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. - Konflikt za naszą granicą spowodował, że nasze poczucie bezpieczeństwa zostało bardzo mocno naruszone. Trzeba myśleć o tym, by być silnym społeczeństwem, odpowiedzialnym krajem i przygotowanym do różnych sytuacji. Uczelnie muszą ponosić odpowiedzialność tego zamierzenia, muszą też współpracować z wojskiem, ale też przygotowywać młode kadry do różnych ewentualności. Nie chcemy, by nastąpiły te ewentualności, ale chcemy pokazać, na czym polega nowoczesne uzbrojenie.