Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Zdjęcia

Przyłączam się do gratulacji , bo jest to dzień szczególny dla studentów ale i także dla nauczycieli akademickich i władz rektorskich bo wiem że jest bardzo wiele planów związanych z rozwojem uczelni. Składam gratulacje odnosząc się też do wystąpienia pana lektora niezwykle interesującego o sztucznej inteligencji. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim - powiedział prezydent Włocławka Marek Wojtkowski