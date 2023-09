Absolwenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku we Włocławku odebrali dyplomy. Zdjęcia

- Dziś uroczyste rozdanie dyplomów naszym absolwentom, którzy studiowali w trudnych czasach. Są to osoby, które zaczynały studia w 2020 i 2021 roku. Zaczynali studia zdalnie, przez pierwszy rok znali wykładowców tylko z ekranów monitorów, ale są dzisiaj z nami. Poradzili sobie w tych trudnych czasach, poradzili sobie. - mówił dr, prof. Robert Musiałkiewicz, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. - Łącznie około 400 osób w tych dniach odbiera dyplomy. Miejmy nadzieję, że wrócą do nas jeszcze kiedyś, czy to na studia magisterskie, czy też na studia podyplomowe.