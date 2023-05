Juwenalia PANS 2023 we Włocławku - tak studenci bawili się grillując i grając w flanki [zdjęcia]

Juwenalia to coroczna, trwająca kilka dni uroczystość, podczas której studenci przejmują władzę nad miastem. Ostatnie Juwenalia we Włocławku odbyły się przed pandemią w 2019. W tym roku cykl imprez z okazji Akademikaliów 2023 zaplanowano w dniach 26-28 maja 2023 roku. "Tu Bije Serce Włocławka" - to slogan, który przyświeca tegorocznym Akademikaliom.