Festiwal Nauki "Kolory Biotechnologii" w III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Zdjęcia

- Biotechnologia to bardzo szeroka dziedzina nauki. Różne aspekty biotechnologii określane są właśnie kolorami. Jest biotechnologia zielona, czyli biotechnologia w rolnictwie. Biotechnologia w medycynie ma kolor czerwony, w przemyśle kolor biały. Jest niebiesko biotechnologia wód. Tych kolorów jest bardzo dużo. Chcemy te wszystkie kolory biotechnologii przybliżyć uczniom poprzez wykłady i warsztaty - mówiła Monika Rewers z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej. - Każdy z nas spotyka się na co dzień z biotechnologią. Jest wykorzystanie organizmów albo ich elementów do tego, aby powstał jakiś produkt. Jak jemy jogurt, to mamy do czynienia z biotechnologią, ponieważ mikroorganizmy wytworzyły dla nas ten produkt. Kiszona kapusta, ale też szczepionki, leki, różne nowe odmiany uzyskane metodami biotechnologicznymi, to wszystko to właśnie biotechnologia.