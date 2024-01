Spotkanie uczniów klas maturalnych LMK z prezydentem Włocławka. Zdjęcia

Akademia w LMK we Włocławku. Zdjęcia - Święto Niepodległości 2023

Próba poloneza przed studniówką 2024 w LMK we Włocławku. Zdjęcia, wideo

W trakcie dyskusji, młodzież z LMK we Włocławku wyraziła również swoje obawy dotyczące zatrzymania młodych ludzi w mieście na czas studiów. Pytania dotyczyły strategii, które władze miasta planują zastosować, aby zachęcić młodzież do pozostania we Włocławku na czas edukacji wyższej.

Mamy dwie uczelnie wyższe, publiczną i niepubliczną, i nie przewiduję, żeby to się zmieniło. Tworzenie środowiska akademickiego to proces, który trwa lata" - powiedział Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Zapytany o najważniejszą rzecz, którą wykonał dla miasta jako prezydent, Matek Wojtkowski odpowiedział: