Szpital we Włocławku znów wstrzymał przyjęcia na Oddział Neurologiczny i Udarowy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przyjęcia pacjentów na Odział Neurologiczny i Oddział Udarowy, wstrzymał we wtorek 2 sierpnia 2023 roku. Przyczyną takiej decyzji jest brak wolnych miejsc na wspomnianym oddziale.

„W związku z całkowitym wykorzystaniem łóżek w Oddziale Neurologii i w oddziale Udarowym z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i możliwości personelu, zmuszeni jesteśmy do wstrzymanie przyjęć do w/w oddziałów do odwołania” - informuje w piśmie Karolina Welka, dyrektora szpitala we Włocławku.