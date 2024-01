"Morsy bez Forsy" i studenci PANS we Włocławku wspólnie morsowali w jeziorze Łuba. Zdjęcia, wideo

W niedzielę, 14 stycznia 2024 roku, by po raz kolejny zażyć kąpieli w lodowatej wodzie jeziora Łuba, spotkali się członkowie grupy "Morsy bez Forsy" Włocławek . Tym razem grupa weszła do wody na kilkuminutową kąpiel wraz ze studentami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku . Ze strony uczelni akcję zorganizował Samorząd Studencki Akademii Włocławek .

Cotygodniowe spotkania "Morsów Bez Forsy" zawsze są pełne humory i wzajemnej życzliwości. Jak mówili wszyscy uczestnicy, morsowanie to nie tylko wejście do wody, to okazja do spotkania się i spędzenia czasu w miłym towarzystwie, prawie jak w rodzinie. Podczas niedzielnego morsowania studentka z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku dopingowana przez grupę odważnie weszła po raz pierwszy do lodowatej wody.