"Morsy Bez Forsy" nad jeziorem Łuba. Spotkanie wigilijne i wspólna kąpiel. Zdjęcia, wideo

Impreza "Morsów Bez Forsy" jak zwykle była pełna humoru. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia na sobotnie, wigilijne spotkanie każdy przyniósł coś od siebie. Były sałatki, ryby, ciepłe pierogi, barszczyk i coś na do picia. Był Rudolf, Mikołaj i wspólne śpiewanie kolęd. Jak mówili wszyscy uczestnicy kąpieli, morsowanie to nie tylko wejście do wody, to okazja do spotkania się i spędzenia czasu w miłym towarzystwie, prawie jak w rodzinie.