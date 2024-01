Noworoczne morsowanie Morsów Kujawskich Włocławek - 1 stycznia 2024. Zdjęcia, wideo Wojciech Alabrudziński

Morsy Kujawskie Włocławek jak co roku weszły do wody 1 stycznia. O godzinie 13. amatorzy zimnych kąpieli złożyli sobie życzenia i wskoczyli do jeziora Czarnego na kilkuminutową kąpiel. Zobaczcie zdjęcia.