Międzynarodowy Dzień Studenta 2023 w PANS we Włocławku. Zdjęcia

Ten dzień jest wyjątkowy dla naszej społeczności akademickiej – obchodzimy Dzień Studenta. To czas, kiedy chcemy docenić naszych studentów i zaoferować im coś więcej niż zwykle. W ramach uznania dla ich ciężkiej pracy i zaangażowania, samorząd studencki przygotował szereg atrakcji. Jako samorząd chcemy być blisko ludzi, dlatego przez cały dzień będziemy obecni na terenie uczelni z naszą specjalną uczelnianą ramką. To doskonała okazja, by spotkać się, porozmawiać oraz uwiecznić wspólne chwile na zdjęciach. Dodatkowo, dla tych, którzy zdecydują się na wspólne zdjęcie, przygotowaliśmy vouchery od naszego partnera - powiedział Krystian Wiśniewski, przewodniczący URSS PANS Włocławek