Dyżury aptek we Włocławku. Godziny otwarcia aptek we Włocławku [zdjęcia]

„Apteki rezygnują z dyżurów całodobowych tłumacząc to brakami kadrowymi, do których przyczynia się brak magistrów farmacji chętnych do pracy w tych placówkach, konieczność pracy za darmo, ponieważ państwo nie dofinansowuje działalności, a nade wszystko brak opłacalności. W nocy sprzedają się głównie ogólnodostępne środki przeciwbólowe czy smoczki niemowlęce” – napisał prezydent Włocławka w odpowiedzi na interpelację radnego Czesława Zarzecznego.