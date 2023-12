Nauczycielka z Włocławka potrzebuje „bliźniaka genetycznego”. Dyrekcja ZS nr 8 apeluje o pomoc

Nauczycielka z Włocławka ma rzadką chorobę. Stan jej zdrowia uległ pogorszeniu

Anna Kordyla jest nauczycielką w Zespole Szkół nr 8 we Włocławku. Kobieta samotnie wychowuje córkę. Jej mąż, który był włocławskim policjantem, wiele lat temu zginął w tragicznym wypadku podczas pełnienia służby. Jacek Kazanecki, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku, w grudniu wystosował do prezydenta Włocławka z prośbą o zachęcenie włocławian do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku, by pomóc w leczeniu nauczycielki. Pismo trafiło również do naszej redakcji.