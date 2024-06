Prasówka 23.06.2024 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

W sobotni wieczór (22.06.2024) w parku na Słodowie, odbyły się koncerty w ramach Dni Włocławka 2024, na który, by posłuchać swoich ulubionych wykonawców, przybyło wielu włocławian. Na scenie porywając do wspólnej zabawy, wystąpili m.in. Spięty i Chivas. Zobaczcie wideo i zdjęcia z koncertów. To był wieczór pełen niesamowitej energii i dźwięków.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na najbliższe ostatnie dni czerwca 2024. Dowiedz się czy czeka Cię wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? ? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły

Wśród wielu atrakcji jakie zaplanowano na Dni Włocławka 2024 znalazły się koncerty gwiazd, Jarmark Włocławski, Food Truck Festivals i zajęcia sportowe oraz bezpłatne atrakcje dla dzieci. Główne imprezy z okazji święta miasta trwać będą dwa dni, w sobotę 22 czerwca i niedzielę 23 czerwca 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z sobotniego Jarmarku Włocławskiego i strefy Food Truck.

W ciepłą pierwszą sobotę wakacji (22.06.2024) na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku ruch był spory. Na straganach jak zawsze królowały tanie warzywa i owoce, dużo było czereśni, ogórków i pomidorów. Jak zawsze można też było kupić kwiaty i sadzonki, odzież z tegorocznych kolekcji, buty, rzeczy do domu oraz ogrodu i nie tylko. Zobaczcie na zdjęciach co znalazło się w ofercie sprzedawców na tym popularnym we Włocławku targowisku.