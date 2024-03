Wiemy, co będzie się działo w zerowym odcinku "Rolnik szuka żony". Zobaczcie rolników i rolniczki! [31.03.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

W najbliższą niedzielę, 31 marca, o godzinie 21.20 w TVP 1 wyemitowany zostanie zerowy odcinek kultowego programu "Rolnik szuka żony". Poznamy bliżej bohaterów 11. już edycji tego reality show. Zobaczymy ich wizytówki. Marta Manowska zachęci nas do tego, byśmy spróbowali swych sił w programie i napisali list do rolników, którzy najbardziej nas urzekli swoją osobowością. Zobaczcie, co będzie się działo w niedzielnym programie "Rolnik szuka żony".