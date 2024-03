Wielkanoc 2024 - MotoŚwięconka w parafii pw. Św. Stanisława BM we Włocławku. Zdjęcia

MotoŚwięconka to nie tylko okazja do poświęcenia maszyn oraz koszyczków wielkanocnych, ale również doskonała okazja do integracji społeczności motocyklowej oraz do spotkania się z przyjaciółmi i rodziną. Wśród uczestników było wiele rodzin z dziećmi, które również chętnie przybyły, by podziwiać motocykle i uczestniczyć w wydarzeniu.