Wiemy, co będzie się działo w 4. odcinku "Sanatorium miłości 6". Uwaga! Istotne zmiany dla telewidzów [31.03.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

To nie prima aprilis. 4. odcinek programu "Sanatorium miłości 6" odbędzie się wyjątkowo nie w niedzielę, a w poniedziałek, 1 kwietnia. Warto poczekać do poniedziałku, bo sporo się będzie działo. Kuracjusze spróbują sie zmierzyć z konfliktem. Panowie śpiewać będą serenadę razem Tomaszem Szczepanikiem z zespołu Pectus. Dojdzie również do bardzo nietypowej randki. Szczegóły w naszym artykule.