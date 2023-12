"Rolnik szuka żony". Oto dom Ewy, byłej kandydatki na żonę Waldemara. Zwróćcie uwagę na lwy przy bramie. Zobaczcie zdjęcia! [11.12.2023 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", była już kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".