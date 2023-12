Waldemar w programie "Rolnik szuka żony"

Waldemar to 41-letni rolnik spod Pakości (województwo kujawsko-pomorskie). Uwielbia podróże, pasjonuje się filmem, kocha pracę na gospodarstwie. Ze swoją pierwszą żoną rozstał się. Ma z nią 7-letniego syna. Do programu "Rolnik szuka żony" zgłosił się, by znaleźć miłość swojego życia.