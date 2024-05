Sanatorium Miłości - to wydarzy się w finale telewizyjnego show. Dotarliśmy do zdjęć z finału!

Zanim uczestnicy programu "Sanatorium Miłości" przejdą do finałowego akcentu swojego pobytu, czeka ich jeszcze chwila refleksji. W grupie podzielą się swoimi przemyśleniami na temat czasu spędzonego razem, co jest doskonałą okazją do podsumowania swoich doświadczeń i emocji, które towarzyszyły im przez cały turnus. Ta wspólna dyskusja będzie nie tylko momentem na wzajemne wsparcie, ale również przygotowaniem do uroczystego balu, który ma stanowić kulminacyjny punkt programu.