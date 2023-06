Dni Włocławka 2023. Znamy kolejne gwiazdy tegorocznych koncertów! [zdjęcia]

„Ignacy niedawno zadebiutował na polskiej scenie muzycznej, oczarowując publiczność swoimi autorskimi numerami. Jego wokal intryguje i zachwyca, a on sam porusza się po różnych muzycznych gatunkach. Jest znany z przebojów „Czekam na znak” i „To, co mam” oraz z programu Voice of Poland. Martyna Gąsak ma 14 lat i wygrała tegoroczny program The Voice Kids! Jest otwartą i pełną optymizmu nastolatką. Poza śpiewem interesuje się wizażem i w wolnym czasie tworzy kolorowe makijaże” – napisał na Facebooku prezydent Marek Wojtkowski.