W klubie "Zazamcze" we Włocławku smoki, magowie, elfy i ludzie. Tak było podczas turnieju gry bitewnej SalaTur w T9A. Zdjęcia

- Dziś odbywa się turniej, turniej lokalny w grę strategiczną Ninth Age Fantasy Battle. To gra rozgrywana w świecie fantasy. Dwóch graczy spotyka się na polu bitwy, wciela się w generałów, którzy za pomocą swojej armii muszą pokonać przeciwnika. Armie są ze świata fantasy, a więc mamy magów, czarodziei, smoki, potwory, są oczywiście ludzi, elfy i krasnoludy. W grze oczywiście chodzi o to, by bitwę wygrać, są jednak różne drogi do zwycięstwa. Liczy się więc strategia i podobnie jak w szachach im szybciej przewidzimy ruch przeciwnika, tym mamy większą szansę na wygraną - mówił Wojciech Pierzchalski (Heptun) Prezes Klubu Gier Bitewnych "Salamandra". - Każdy z graczy podczas bitwy ma do rozegrania 6 tur. Jest m.in. tura ruchu, tura rzucania czarów, bitwy i strzelania. Podczas tur dochodzi do potyczek mających na celu wyeliminowanie przeciwnika. Bitwa rozgrywa się w określonym czasie - 3 godziny 15 minut lub po wykonaniu wszystkich tur.