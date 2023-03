2. United Session 2023 we Włocławku już w maju - trwają przygotowania do święta hip-hop, popping i breaking

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus.

We Włocławku trwają przygotowania do United Session 2023. Wielka impreza taneczna odbędzie się w dniach 5-7 maja 2023 roku. Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku.

United Session to międzynarodowe zawody taneczne. W kategoriach hip-hop, popping i breaking zmierzą się ze sobą najlepsi tancerze z całego kraju i nie tylko! Każdy będzie mógł zobaczyć to wydarzenie, wziąć udział, a nawet uczyć się od najlepszych tancerzy za darmo.