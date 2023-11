Święto Niepodległości 2023 we Włocławku - koncert w II LO im. Mikołaja Kopernika. Zdjęcia

- Cieszę się, ze Liceum imienia Kopernika włącza się w obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości - mówi Monika Jabłońska. - Z jednej strony jest to ważne ze względu na budowanie tożsamości. Może nie do końca to jeszcze czujecie, ale bardzo ważne jest celebrowanie takich świąt, bo tu występuje aspekt tożsamości - kim jestem, kim są moi rodzice, moi dziadkowie. Z drugiej strony jest też święto radości. Mamy tę wolność, mamy tę niepodległość po wielu latach niewoli, i z tego trzeba się cieszyć.