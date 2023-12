Wigilie klasowe 2023 w Baczyńskim we Włocławku. Zdjęcia

Koncert odbył się na terenie liceum gdzie uczniowie oraz nauczyciele zgromadzili się oczekując z niecierpliwością na wyjątkowe występy muzyczne. Głównym celem koncertu było nie tylko zaprezentowanie talentów muzycznych uczniów, ale także stworzenie okazji do integracji społeczności Baczyńskiego w okresie Bożego Narodzenia. Podczas koncertu zabrzmiały kolędy tradycyjne i współczesne.

Po zakończeniu koncertu, uczniowie wspólnie ze swoimi wychowawcami udali się do swoich sal lekcyjnych, gdzie czekała, wcześniej już przygotowana, tradycyjna wigilijna uczta. Wigilia klasowa to symboliczne połączenie tradycji świątecznych z duchem wspólnej przygody, która zostaje zapamiętana na lata. Wydarzenie to wplata magiczną atmosferę świąt w życie szkolne.