Wiejskie Zmagania Seniorów 2023 na Kujawach pod Włocławkiem. Zdjęcia

- To już druga, jesienna edycja wydarzenia, jakim są Wiejskie Zmagania Seniorów na Kujawach - mówi Waldemar Kuta, prezes Stowarzyszenia "Bezpieczne i Zdrowe Nasiegniewo". - Stowarzyszenie skorzystało z możliwości startu w konkursie w programie Aktywni+ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a skierowanym do grupy seniorów w wieku 60+. Udało nam się uzyskać dofinasowanie do naszej imprezy, która spotkała się z dużym odbiorem. Naszej imprezie patronuje pani poseł Joanna Borowiak i to ona nas zainspirowała do tego, by w tym projekcie wystartować.