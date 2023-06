Włocławek. Minister Stanisław Szwed spotkał się z radami seniorów z województwa kujawsko-pomorskiego - zdjęcia

- Ja bardzo dziękuję pani Joannie Borowiak, przewodniczącej komisji polityki senioralnej, bo to ważne spotkanie - mówi Stanisław Szwed, wiceminister Ministerstwa Rodziny I Polityki Społecznej. - Teraz, po zmianie ustawy, będzie łatwiej zakładać radę seniorów. Zależało nam na tym, by rady seniorów były narzędziem, które będą wspierały samorządy, ale będą też miały wpływ na to, co w samorządzie się dzieje. Polityka senioralna, którą tworzy rząd Prawa i Sprawiedliwości to wspólne działanie z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Oprócz tych programów, które poprawiają aktywność osób starszych czyli Senior+, skierowany do samorządów na tworzenie dziennych domów i klubów seniora, mamy też program Aktywni+ skierowany do organizacji pozarządowych na tworzenie programów wspierających seniorów. To ważne działania, które dają seniorom możliwość realizowania swoich pasji, ale także miejsca spotkań. Oprócz tych działań dotyczących aktywizacji są też działania dotyczące wspierania materialnego seniorów, choćby tzw. trzynasta emerytura i już na stałe wpisana czternasta emerytura. Trzecią kwestią priorytetową jest wsparcie osób starszych, które wymagają opieki.