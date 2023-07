W Orlu walczyły gospodynie. Tak było na Bitwie Regionów 2023 powiatu radziejowskiego [zdjęcia]

Koła, które zwyciężą w I etapie, przystąpią do rywalizacji w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 12 września w Starym Brześciu. Reprezentanci pierwszych miejsc w województwach zawalczą o zwycięstwo w ogólnopolskim finale.

„Bitwa Regionów” to konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich. Od ubiegłego roku odbywa się w zmienionej formule. Panie z KGW mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności kulinarnych już na etapie powiatowym.

W gminie Topólka dotacja w programie zwiększy się znacząco. Obecnie mieszkańcy w ramach programu otrzymywali 4,75 mln zł, a po waloryzacji świadczenie będzie to 7,5 mln zł.

Impreza w gminie Topólka rozpoczęła się od konferencji dotyczącej rządowego programu 800 plus. Waloryzacja świadczenia ucieszyła rodziców i mieszkańców powiatu. O zmianach w programie opowiadali: Joanna Borowiak, poseł i Anna Gembicka, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poseł Jan Krzysztof Ardanowski, a także Józefa Ramlau, wicewojewody Kujawsko-Pomorski.

Wyniki Bitwy Regionów w powiecie radziejowski

KGW Opatowice KGW Czarnocice grupa KGW Borek, Znaniewo, Głuszynek

Podczas pikniku nie zabrakło stoisk gastronomicznych przygotowanych przez KGW, atrakcji dla najmłodszych i występów. Na scenie zagrał zespół folklorystyczny z Klubu Seniora w Stróżewie oraz młodzi artyści z GOK Topólka. Gwiazdą wieczoru był zespół Skalars.

Ponadto minister Anna Gembicka przekazała kluczki strażakom z OSP Orle do samochodu, który posłuży do transportu sprzętu do ratownictwa wodnego.