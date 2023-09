Dożynki 2023 w Lubrańcu - Festiwal Kuchni Kujawskiej czyli Święto Czarniny. Zdjęcia

Po części oficjalnej, podzieleniu i rozdaniu chleba i przemówieniach nastąpiła część artystyczna.

Na święcie plonów obecni byli parlamentarzyści: Anna Gembicka, Joanna Borowiak, Józef Łyczak, Iwona Michałek.

- Ja jestem wnuczką rolników ze strony mamy i taty, rolników wsi kujawskiej i dobrzyńskiej - mówi Joanna Borowiak. - Tu, na Kujawach rolnictwo jest bardzo ważnym obszarem. Większość tutaj to tereny rolnicze, stąd moja obecność. Szacunku do pracy rolników nauczyłam się właśnie od dziadków i to jest też część mojej tożsamości. Jestem po to, by podziękować rolnikom za trud ich pracy, za to, że możemy mieć ten symboliczny chleb, który jest symbolem wszelkich dóbr. Trzeba też im podziękować za bezpieczeństwo żywieniowe, które jest nieocenione i bardzo ważne.