W "Chemiku" we Włocławku powstały stacja pogodowa i ekologiczny ogródek. Zdjęcia

- Tak naprawdę projekt "Ekozakręceni" polega na promowaniu ekologii, bo to bardzo ważna kwestia, szczególnie w dzisiejszych czasach - mówi Maciej Kowalczyk, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych. - Wpadliśmy na taki pomysł, jak promować ekologię, ale nie tylko. Będziemy poprawiać energetyczną efektywność naszego budynku, będziemy eliminować straty, dlatego w ramach tego projektu zakupiona została kamera termowizyjna. Ten sprzęt pozwoli nam sprawdzić ubytki ciepła, wydajność tych elementów, które zapewniają nam zimą ogrzewanie. Ale poza tym wszystkim będzie to wspaniała lekcja jeżeli chodzi o środowisko naturalne, racjonalne gospodarowanie. To świetna lekcja dla wszystkich uczniów, szczególnie z nastawieniem na kierunki techniczne. To miejsce, w którym się znajdujemy to także element naszych działań - postanowiliśmy stworzyć ogródek ekologiczny. Nasadzenia powstały w ramach pikniku ekologicznego. Większe efekty zobaczymy wiosną. Cały ogródek został zaprojektowany i wykonany przez uczniów i nauczycieli.