Akcja Sprzątania Świata 2023 w parku na Słodowie we Włocławku. Zdjęcia

- To kolejna akcja, którą organizuje Urząd Miasta, a szczególnie wydział środowiska, który odpowiedzialny jest za to, aby rzeczywiście miasto przestrzegało wszystkich procedur związanych z czystością. Sam wydział środowiska to jednak za mało, muszą być też inne instytucje miasta, firmy, które dbają o czystość, które dbają o zieleń w mieście. Ta impreza nie odbyłaby się jednak bez udziału młodych ludzi, których w ostatnich latach było o wiele mniej. Dlatego w tym roku akcja Sprzątanie Świata przyjęła inną formułę, bardziej zabawy edukacyjnej. Dzieci mogą dowiedzieć się, co która instytucja w mieście robi i za co odpowiada no i dlaczego musimy segregować śmieci - mówiła Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta Włocławka.