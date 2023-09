Czerwona woda w stawie w Parku na Słodowie we Włocławku! WIOŚ pobrała próbki do badania. Zdęcia, wideo Joanna Maciejewska

W środę 27 września 2023 roku delegatura WIOŚ we Włocławku otrzymała zgłoszenie dotyczące podejrzenia zanieczyszczenia stawu w Parku na Słodowie we Włocławku. Woda miała czerwony kolor. Na miejscu działała Straż Pożarna i przedstawiciele WIOŚ. Pobrano próbki wody do badań. Co wykazała analiza próbek wody?