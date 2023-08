Rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” w powiecie włocławskim. 11 zastępów straży pożarnej w akcji. Zdjęcia Online

Na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka, którym ropa naftowa dociera do Niemiec nastąpiło rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” w gminie Chodecz nadesłane Zobacz galerię (15 zdjęć)

Do rozszczelnienia jednej z nitek rurociągu „Przyjaźń” doszło w miejscowości Sobiczewy w gminie Chodecz w powiecie włocławskim poinformowała Wojewódzka Straż Pożarna w Toruniu. Do akcji zadysponowano 11 zastępów. Sytuacja została opanowana. Przed godziną 23 trwało jeszcze pompowanie rozlewiska do cysterny. Zobaczcie zdjęcia.