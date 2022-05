Zawalił się most na ulicy Wysokiej we Włocławku [zdjęcia]

Jak udało nam się ustalić, przez Miejskie Stanowisko Kierowania we Włocławku, przyczyną uszkodzenia chodnika była najprawdopodobniej awaria sieci wodociągowej.

W nocy z piątku 6 maja na sobotę 7 maja 2022 roku służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, że zawalił się chodnik na moście przy ulicy Wysokiej we Włocławku. Na miejsce pojawiła się m. in. straż pożarna.

Gdy pojechaliśmy w sobotę (7 maja) rano na miejsce zdarzenia okazało się, że most zawala się dalej. Nie było już połowy jezdni, a naruszona konstrukcja może zawalić się dalej. Co najgorsze w tym czasie na miejscu zdarzenia nie było nikogo, a gapie swobodnie podchodzili z ciekawości oglądać dziurę w jezdni...

Na szczęście po chwili dotarli na miejsce pracownicy wodociągów we Włocławku.