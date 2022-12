Co z zaporą na Wiśle w Siarzewie? Decyzja środowiskowa ma zapaść pod koniec stycznia 2023 roku

Dla porządku sprecyzujmy na wstępie, że chodzi o budowlę hydrotechniczną na wysokości Siarzewa w gminie Raciążek, powiecie aleksandrowskim.

Jak nam wyjaśnia Piotr Otrębski, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, taka decyzja spowodowana jest skomplikowanym charakterem sprawy (obszerny materiał dowodowy), czyli postępowania odwoławczego od decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Bydgoszczy z 29 grudnia 2017 roku „o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

- Przed zakończeniem postępowania nie mogę wyrokować co do jego rozstrzygnięcia – zarzeka się Piotr Otrębski. Zatem nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na 31 stycznia 2023 roku.

Organizacje ekologiczne złożyły odwołanie od pierwotnej pozytywnej dla budowy decyzji RDOŚ w Bydgoszczy na początku 2018 r.

W sierpniu 2021 ówczesny minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka uchylił decyzję RDOŚ i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzji ministra sprzeciwił się inwestor, czyli PGW „Wody Polskie” i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił decyzję ministra i w grudniu 2021 r. wróciła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To zaś uznało (już za minister Anny Moskwy), że dalsze postępowanie powinna prowadzić Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.