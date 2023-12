Mieszkańcy wsi w gminie Lubień Kujawski przeciwni budowie biogazowni

Gmina Lubień Kujawski wystawiła na sprzedaż pięć działek na terenie byłej cegielni we wsi Gole. Kupiła je niemiecka spółka H&S Energy z przeznaczeniem na budowę biogazowni, w której ma być wykorzystywana kukurydza.

- To nie jest inwestycja gminy, to tylko teren, na którym planowana jest inwestycja, leży w gminie Lubień Kujawski - mówi Marek Wiliński, burmistrz Lubienia Kujawskiego. - Gmina dokonała regulacji stanu prawnego po byłej cegielni. Prowadziliśmy przez lata postępowanie, które miało sprowadzić ten teren do majątku gminy. I to się udało. Nieruchomość, czyli grunt podzieliliśmy na pięć działek, żeby każdy rolnik lub nie-rolnik (bo zgodnie z ustawą nie-rolnicy nie mogą kupić działek większych niż 1 ha). Chcieliśmy zarobić na tym gruncie sprzedając go, bo jako gmina nie planowaliśmy żadnej inwestycji.