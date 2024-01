Potrącenie 14-latka na skrzyżowaniu Kapitulna - Długa we Włocławku. Zdjęcia

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Tomasza Tomaszewskiego z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, pojazd marki BMW, który jechał ulicą Kapitulną w kierunku ulicy Okrzei, nie zdołał zatrzymać się na czas, by uniknąć zderzenia z nastolatkiem. Mimo natychmiastowej reakcji kierowcy, nie udało się uniknąć zdarzenia.

W piątek, o godzinie 16:20, na skrzyżowaniu ulicy Kapitulnej z Długą we Włocławku doszło do zdarzenia drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci z KMP we Włocławku, 14-letni pieszy nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i wbiegł na przejście dla pieszych, gdzie został potrącony przez nadjeżdżający samochód.

Zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Materiały sprawy zostaną teraz skierowane do sądu dla nieletnich. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie 14-latek będzie musiał odpowiedzieć za swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Prawo jasno wskazuje, że piesi są zobowiązani do przestrzegania sygnalizacji świetlnej, a ich lekceważenie może prowadzić do poważnych konsekwencji.