Wypadek w powiecie włocławskim. Motocyklista uderzył w znak drogowy oraz słup oświetleniowy. Zdjęcia OPRAC.: GM

W dniach świątecznego weekendu służby we Włocławku i powiecie włocławskim miały pełne ręce roboty. W ciągu czterech dni odnotowano jeden poważny wypadek drogowy oraz 25 kolizji. Ponadto, zatrzymano 7 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, w tym 4 rowerzystów, co stanowi znaczący wskaźnik ryzyka na drogach. Szczegóły i zdjęcia z Gołębina w powiecie włocławskim, gdzie doszło do wypadku.