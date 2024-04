Zderzenie volkswagena z motocyklem w Izbicy Kujawskiej. Zdjęcia - podsumowanie weekendu na włocławskich drogach OPRAC.: GM

W Izbicy Kujawskiej doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. 20-letni kierowca samochodu marki VW nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do zderzenia z motocyklistą. Szczegóły kolizji, zdjęcia. W artykule także podsumowanie świątecznego weekendu na włocławskich drogach